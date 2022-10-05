政Whats噏：香港仔街市料下年年初啟用　議員稱結合環保元素

接近40年歷史嘅香港仔街市，雖預料今年年內完成翻新工程，但仍有不少議員都關注工程進度。立法會食物安全及環境衞生事務委員會今日(5日)前往該街市考察，其中有議員表示街市體驗將會提升，預料下年年初可啟用，並結合環保元素。

有份出席嘅議員鄧家彪形容香港仔街市活化工程為「單位大咗、通道闊咗」，相信會符合市民對街市體驗嘅要求。佢亦指出香港仔街市高度結合環保元素，包括設有發泡膠冷壓機、環保回收便利點，以及避免鼠患嘅豬殼收發室，強調對街市現代化拭目以待。佢又指，相關街市日後管理權會由外判公司跟進，至於租約仍由食環署負責批出。同時提到其他街市嘅翻新工程亦刻不容緩，因為整靚咗個場，都會提升市民購物意欲。佢仲笑言疫情高峰期都會成日去街市買餸，但依家就少啲喇！

議員郭偉強就形容自己個BB就嚟出世，事關上屆立法會佢係港島區議員，期間推動商戶聯署加冷氣，確有親生骨肉嘅感覺咁話。而未來檔位大左，全街市都有冷氣，食肆又有成170個位，一定旺丁旺財。不過只可惜舖大咗租貴咗，郭話難再有以往老婆婆一人經營嘅臘肉臘腸小店啦。

另外，建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓亦滿意工程進度，指街市融合環保元素，又建議冷氣設立智能元素，在人流多寡時自動調節，惟相關太陽能環保元素因欠缺地方而未能實行。

政府在2018年宣布預留20億港元推行為期10年嘅「街市現代化計劃」。而位於香港仔市政大廈旁，於1983年落成嘅香港仔街市樓高三層，每層都無冷氣。有見該街市已服務區內街坊近40年，現正進行全面翻新，而工程範圍就包括加裝空調系統、重整街市同熟食中心布局、擴大攤檔同通道、增加公共空間同座位、提升無障礙設施以及翻新街市主外牆等。