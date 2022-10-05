搭港鐵要求讓座被斥　不忿子女遭拍片發難　兩媽：細路一定要坐

應否讓座一事一直惹起不少爭執，人人皆有不同想法。網上流傳4段在港鐵列車上的短片，疑似出現港台讓座風雲，片中有人爭執為何需要讓座予小朋友，亦有不少在場人士和議，身穿淺紫色上衣的當事人反駁稱，小朋友容易跌倒，加上關愛座是小朋友和老人優先。後來因當事人不滿短片中拍攝到小朋友的樣貌，當事人及其同行朋友發惱，以普通話質問拍片人，為何拍攝她的子女。事件需由港鐵職員上車調停，火車一度於大學站停駛。

有網民於Facebook上貼文並附上4段短片，指不解為小孩乘坐火車需要有人讓座，反問為何不選擇乘坐的士，直言「傻的嗎？」有疑似當事人在網上回應指，當時先是詢問了關愛座的人是否願意讓座，對方也同意了。後來向小孩解釋關愛座一事時，被旁人聽到以普通話教讓座予老弱婦孺，便發生雙方爭執，亦表示已報警處理。

貼文一出隨即引起一眾網民熱議，留言逾1,500則。「我教對仔女係讓位畀有需要嘅人，小朋友本身係唔屬於有需要嘅，地鐵內啲讓座圖都無細路仔啦」「沒有媽媽可以忍受小朋友被拍片還不抓狂」「個大人自己坐緊個位都唔比自己個小朋友坐，仲要人讓座咁好笑？」