等政府宣布0+0　旅發局預告即啟動逾億元全球宣傳攻勢

復常勢不可擋，香港旅遊發展局預告，當政府宣布實施「0+0」之後，便會啟動逾億元全球宣傳活動，由明星、商界名人向海外打招呼，歡迎遊客回來香港，相信商務旅客會率先來港，並會重點宣傳東南亞短途市場。

旅發局總幹事程鼎一坦言：「即使0+3都未能吸引旅客來港，因為鄰近地區都已取消入境檢疫措施，相信要等到0+0先有旅客回來。」該局的全球宣傳部署計劃已準備就緒多個月，一直持續更新，只要政府宣布「0+0」，便隨時可以推出。但程鼎一也稱，旅遊業復甦需時，仍要一段時間才能完全恢復，4大原因分別是客運航班運力不足、鄰近地區競爭激烈、經濟前景欠佳、港元強勢。

而全球宣傳內容包括香港的全新體驗及大型盛事，例如西九文化區新開的香港故宮文化博物館、迪士尼樂園夜間新表演等，以及全方位旅客優惠。旅發局擬於11月舉辦美酒佳餚巡禮，但不是在一個地點舉行，而與去年一樣，分布不同餐廳、酒吧，有逾300間參加，12月也有倒數活動。至於機場管理局與航空公司送出50萬張機票，旅發局會配合宣傳，礙於空運力問題，相信明年初才開始宣傳送機票活動，當中機票不是全部給旅客由海外來港，也有給港人出發到海外。