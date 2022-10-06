馬會捐千萬撐「共創明Teen計劃」　員工分享師友配對經驗

為響應政府早前推出的「共創明Teen計劃」， 香港賽馬會昨日(5日)宣布透過其慈善信託基金審批撥款1,000萬港元支持計劃，有關計劃是支援來自基層家庭，尤其是居住在「劏房」家庭的中一至中三學生。馬會表示，樂意支持這項計劃，這亦與馬會推動青年發展的目標一致，致力透過支持各類青少年項目，為他們提供平等學習機會，開拓多元出路，建設更美好社會的宗旨。

馬會行政總裁應家柏表示，青年人是社會未來的棟樑，他們的發展不應受家庭背景所限，最重要是給予他們學習的機會。「共創明Teen計劃」包含三大元素，分別是「師友配對」、「個人發展規劃」及「財政支援」。除了撥款外，馬會亦會邀請參與計劃的學生參與其他活動，包括參觀中環大館、賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場及公眾騎術學校等設施，並與管理層交流分享。另外，馬會亦已推薦員工及賽馬會學人成爲友師，與配對的學員分享人生經驗，期望透過上述支援，能夠擴闊學生視野，發掘他們不同範疇的事物。

「共創明Teen計劃」由政務司司長陳國基領導，他對馬會支持計劃表示歡迎，並體現了政、商、民三方同心協力，推動來自弱勢社群家庭的初中學生開闊眼界，加強自信，建立正向人生觀，為自己未來定下目標，力爭上游。他期待與社會各界全力落實計劃，在不同範疇向這群學生提供支援

馬會多年來推出不同的項目，支持兒童及青年發展，以培育下一代，包括協助青年人探索多元出路的「賽馬會鼓掌‧創你程計劃」、為首次求職的香港中學文憑考試及大專畢業生提供人才配對及新興事業發展的「賽馬會專業創未來計劃」，以及培育香港高小學生運算思維能力的「賽馬會運算思維教育」計劃等。