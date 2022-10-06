屯門酒樓淋油刑毀案至今拘4男　3人今早提堂

屯門藍地大街一酒樓本周一(3日)清晨5時許，遭4名狂徒闖入淋紅油及大肆搗亂，歹徒得逞後乘坐接應車輛逃去，屯門警區反三合會行動組接手調查，經翻查閉路電視及深入調查後，拘捕其中3名涉案男子，並發現涉案私家車懷疑套上假車牌；3男分別姓陳(38歲)、姓江(36歲)、姓梅(38歲)，涉嫌刑事毀壞及行使虛假文書被捕。警員經進一步調查後，於本周二(4日)下午在元朗區拘捕多1名姓胡(27歲)男子，涉嫌刑事毀壞被捕現正被扣留調查。陳男、江男及梅男已各被暫控一項「刑事毁壞」，案件將於今日(6日)上午在屯門裁判法院提堂。行動仍然進行中，警方不排除有更多人被捕。

案發當日，姓蕭(34歲)負責人正在準備營業之際，突然聽到疑似物件被打砸的異響，他循聲查看，目睹4名黑衣歹徒擊碎酒樓玻璃，兼且肆無忌憚亂潑紅油，他擔心貿然現身亦淪為施襲目標，只好隱忍不發，避入廚房報警。警員經調查後，把案件列作「刑事毀壞」，並循「天眼」片段掌握歹徒特徵及去向，發現他們駕乘私家車而來，再跳回原車逃走，警方根據車輛資料，拘捕一名姓陳(38歲)貨車司機及另2名涉案男子。據了解，酒樓其中一名股東為監警會觀察員、仁濟醫院總理鮑誠業。

涉事酒樓並非首次遭人破壞。去年12月，多名不速之客手持鐵錘、壘球棍及裝有紅色油漆的膠袋，闖入酒店大肆搗亂，造成近40萬港元損失。店方事後報警處理，警方收集線索及經深入調查後，拘捕6名男子，他們全部有黑幫背景，分別涉嫌「勒索」、「刑事毀壞」、「使用偽造文件」等罪名。