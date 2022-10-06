DSE中文科2024年全面改革　明年最後一屆舊制考試

中學文憑試(DSE)的中文科一直被譽為「死亡之卷」，它將於2024至2025年度起迎來全面改革，而明年2023至2024年度就是最後一屆DSE中文科舊制考試，之後的新制將會取消中文科聆聽及綜合能力卷（卷3）。有補習老師預計，考試及評核局為了迎接新制，在今屆考題上會很大機會側重於實用文及羅輯思維的考核，建議考生應在實用文及論說文等方面多作準備；她又形容「每逢考試改制，考評局通常都會放水」，認為考生可放鬆心情面對該科的考試。

補習老師梁賀琪（June）表示將會陪同今屆考生「一齊送別呢份死亡之卷」，並分享對DSE中文科改制的看法及感受。她指是次DSE中文科改制，讓不少老師感到「如釋重負」，亦有不少人表示惋惜，但她強調暫時要評論新舊制的好與壞實在是「言之過早」。梁續指，是次DSE中文科改制，可反映本港考試制度正在不斷優化與改進。據她的教學經驗和觀察所得，以往都會有考生在文學科表現出色，但在中文科表現遜色，此反映學生對實用中文的掌握不理想。事實上，舊制中文科的考核，重點放在背誦、古文文字的鑽研、以及答題技巧等能力；而新制則重視羅輯思維、跨文化意識、表達及溝通能力等實用能力。她期望，DSE中文科應在語文知識及應試技巧的考核上取得平衡，並以培育一群在社會工作上，善於應用中文表達及溝通的菁英為目標。

梁相信今屆DSE中文科考試不會太難，她形容「每逢考試改制，考評局通常都會放水」，認為考生可放鬆心情面對。她預料，考評局為了迎接新制，很大機會在今屆考題上側重於實用文及羅輯思維的考核，建議考生應在實用文溫習上多作準備，以及一些範文如出師表、六國論等論說文也應多加注意。梁也表示，自己將會陪同考生「一齊送別呢份死亡之卷」，共同見證歷史時刻。