的哥呻月入減半　扣除車租或倒蝕

新冠肺炎疫情不休，市民生活大受影響，而打工仔「手停口停」的情況屢見不鮮。有任職多年的的士司機表示，疫前月入兩萬元，疫下大跌一半，日均僅賺兩三百元；個人經濟情況由以往足夠負擔每月生活費，變成需靠積蓄度日，至後期甚至連基本屋租亦負擔不起，需靠家人暫時借錢接濟，可謂帳戶空空，山窮水盡。

徐先生任職的士司機已有8年，一直以駕駛早更為主。他憶述，疫情前每月平均開工25天，加上當時香港未曾封關，連同機場、過關口岸等載客生意，一天平均能賺約700元，每月收入可達逾兩萬元。不過，疫情下市民大幅減少外出，加上本港對外採取封關措施，的士需求大不如前，收入大減至每日僅得200至300元，若扣除每天300元的士租金，以及油費等，「賺唔到之餘，還要蝕錢！」

疫下收入大減，身為家中經濟支柱的徐先生坦言，生活並不好過。他說，家中有一子一女，妻子是家庭主婦，每月兩萬多元的家庭開支僅由他肩負，慨嘆以往已幾乎「月月清」，才勉強足夠負擔每月的生活費，到疫情爆發初期，變成需靠積蓄度日。好景不常，壞消息接二連三，皆因他去年3月疫情高峰期確診染疫，被迫停工。他說，每日僅餘的近300元生意亦不能賺取，最壞情況甚至有數月沒錢交租，他曾詢問減租事宜，亦遭業主無情拒絕，求助無門下，需暫靠家人借錢接濟。