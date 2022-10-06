東方日報A1：3年未遏疫情　窮人荷包清零

新冠疫情苦纏香港近3年，政府嚴苛的防疫政策令經濟插水，民生凋敝，甚至進一步加劇貧富懸殊現象，有年輕人於商場食「二手飯」，還有長者在街頭執賣剩菜。樂施會發表香港貧窮狀況報告，發現最貧窮及最富裕住戶月入中位數的差距大幅擴大，揭示兩極差距由疫情前的34.3倍擴大至今年首季的47.3倍，打破2016年創下的44倍歷史高位，將貧富懸殊情況推至臨界點。最新最貧組別月入跌破3,000元，而最富者月入則上升至超過12.7萬元，反映疫情下貧者愈貧，窮人荷包清零，但富者愈富。

樂施會發表《香港貧窮狀況報告：疫下本港貧窮與就業面貌》，比較政府統計處2019年至今年第一季《綜合住戶統計報告》的數據，對比最貧窮及最富裕一成住戶月入中位數，第一級為最貧窮，第10級為最富裕。結果發現愈貧窮組別的收入跌幅愈為嚴重，最貧窮一成住戶今年第一季收入，較疫情發生前下跌22.9%，由月入3,500元跌至2,700元。相反，第7至第10級的「富裕一族」，住戶月入中位數均有增幅，最富裕的一成住戶收入更達12.76萬元，比起2019年疫情前的12萬元，上升6.3%。

除了貧富差距擴大，貧窮人士的失業率亦高得驚人。今年首季貧窮人士失業率達26.1%，較非貧窮人士高出逾8倍，而這些貧窮失業人士超過六成為40歲以上。他們當中有六成失業兩個月以上，25%更失業超過半年。以行業分布來看，零售、住宿和餐飲服務及低技術工種都屬重災區。

在工時方面，今年首季有高達77%貧窮人士每周工作不足20句鐘，較2020年的59%增加近兩成，反映基層工人就業不足情況持續惡化。值得留意的是，非經濟活躍貧窮人口亦大幅上升，今年首季達109萬人，較2020年上升3.2%。他們當中有46.6萬為65歲或以上長者，較2020年急增15.2%；沒有工作的長者當中，每兩個就有一人處於貧窮。而不少兒童因停課在家學習，加上託兒設施不足，近八成貧窮婦女難以外出工作，屬勞工市場上一方面人手不足，但失業率卻持續偏高的原因之一。

樂施會港澳台項目總監黃碩紅說，最低工資於2019年凍結，兩年一檢令基層凍薪兩年。按該會今年生活工資58.9元，最低工資37.5元是大幅落後。而內地城市如北京、上海及天津，以至其他國家如英國、法國及南韓，在疫情期間都有上調最低工資，該會呼籲政府將最低工資上調至45.4元，並落實一年一檢，以及延長臨時失業支援計劃至年尾。

政黨社會福利政策發言人莫建成表示，樂施會報告揭示疫情下貧富懸殊愈趨嚴重，基層失業情況尤其令人擔憂。政府防疫措施令大量行業陷入困境，其中以飲食業、旅遊業、零售業、舞台及活動製作行業等開工不足、放無薪假及失業等情況最為嚴重，大量家庭出現經濟困境。

隨着「禁追租令」完結，他預期會陸續有商戶被追租而「捱唔住」結業，員工頓失生計，加劇貧富懸殊。當務之急是政府必須盡快撤銷所有入境檢疫限制、實施「0+0」，加強海外宣傳，吸引遊客來港，讓市面復常。

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