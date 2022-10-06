教大頒3榮譽博士學位　名導張藝謀有份獲殊榮

香港教育大學宣布將頒授榮譽博士學位予3位傑出人士，包括騰訊主要創始人陳一丹、復旦大學歷史學家葛兆光，以及著名電影導演張藝謀，以表揚他們在所屬領域對推動教育及啟迪後輩所作的貢獻。

陳一丹將獲頒榮譽教育學博士學位，他是騰訊的主要創始人、騰訊公益慈善基金會榮譽理事長及一丹獎創辦人，一直致力推動內地互聯網企業的慈善工作。他擁有深圳大學應用化學理學士學位，其後攻讀南京大學法學院經濟法碩士，並獲得新加坡管理大學工商管理博士學位。他更於2009年創辦武漢學院，開非牟利民辦公益大學先河。2016年，他捐資25億港元，設立全球教育獎項「一丹獎」，表揚對教育事業卓有貢獻的人士或團隊。2019年，他擔任哈佛大學全球顧問委員會和新加坡管理大學國際顧問委員會成員；而自去年起，他亦獲委任為香港大學校董會成員。

葛兆光將獲頒榮譽人文學博士學位，他現為復旦大學文史研究院及歷史系特聘資深教授，其在本科和研究院均專攻古典文獻，文史哲兼修，畢業後他從文化史角度研究禪宗，於1986年出版著作《禪宗與中國文化》，並在1988年榮獲第一屆中國圖書獎。1998年，他出版《中國思想史》，該書挑戰尋常的歷史詮釋與史學傳統，開創了中國思想史研究的新篇章。張藝謀則獲頒榮譽人文學博士學位。他是國際知名的電影導演，歷來獲獎無數，包括1988年首執導演筒即憑處女作《紅高粱》，贏得第8屆中國電影金雞獎的最佳故事片獎、第11屆電影百花獎頒發最佳故事片獎，以及柏林國際影展的最佳影片金熊獎。其後，他更數度入圍奧斯卡金像獎及其他國際影展，並於2018年榮獲威尼斯影展電影人榮譽獎，成為首位獲頒該項殊榮的華人。2008年，他在北京奧運會開幕式上以日晷為引子，巧妙結合群眾表演，向世界展示中國四大發明。今年他再下一城，執導北京冬奧會和冬殘奧會開閉幕式，成為世上唯一一位「雙奧導演」。