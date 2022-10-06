警油尖區掃黃　拘21人包括3泰籍男子

油尖警區特別職務隊聯同油麻地分區雜項調查隊、尖沙咀分區雜項調查隊及油麻地分區特遣隊根據線報及經深入調查後，昨日(5日)上午在油尖區內展開行動代號「烽火」的掃黃行動。行動中，警員在廟街一單位拘捕一名42歲女子，涉嫌「管理賣淫場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》。

另外，警員在漢口道及白加士街搗破3間懷疑無牌按摩院，並拘捕5名女子(38至54歲)，被捕人士分別涉嫌「經營無牌按摩院」、「協助管理無牌按摩院」、「唆使他人作出不道德行為」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》。警員亦在上海街及廟街拘捕5名女子(34至56歲)，涉嫌唆使他人作出不道德行為，其中一名34歲女子亦涉嫌襲警被捕。

此外，警員亦突擊搜查區內多間酒店及商廈單位，共拘捕6名內地女子、4名泰籍人士，包括1名女子及3名男子(23至34歲)，分別涉嫌「違反逗留條件」、「非法入境」及「非法入境者接受僱傭工作及開辦業務」。行動中，檢獲一批證物，包括約7萬港元現金、按摩床、按摩油及避孕套等。所有被捕人現正被扣留調查，部分案件交由相關部門繼續跟進。