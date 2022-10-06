港推「0+0」檢疫須視病例續降否　議員指內地「零隔離」目前是奢望

新冠疫情發展趨向風土病，港府已實施「0+3」檢疫安排，惟備受批評，指措施難以吸引旅客來港，而中港未通關，亦難令經濟復原。立法會議員林健鋒今日(6日)在電台節目表示，香港想保持競爭力便要盡快做到「0+0」，強調此訊息好重要，讓外國知道本港生活回復正常。但亦要謹慎處理，不能掉以輕心，指現時不同地區的大廈污水樣本仍有新冠病毒，但相信未來兩星期是關健，如果確診個案繼續下調，是有機會實施。

他指出，全球已有不少國家及地區不設入境限制，若香港要保持競爭力，便須盡快做到「0+0」，讓外國知道本港生活回復正常，此訊息十分重要。本港同時要落重藥搶人才，可以推出相應措施，例如稅務、房屋、教育等優惠政策，令海外人才感到香港是宜居地方。

至於內地與香港通關問題，林又稱，有朋友指二十大後內地檢疫措施會有調整，但實際如何要看未來數周消息，而以目前形勢來看，他相信中港檢疫要做到「零隔離」屬奢望。如內地檢疫措施有改變，有助本港重振經濟，方便旅客、商人來港或出外。內地過去都有調整檢疫安排，由之前入境後要隔離21日到現時「7+3」，但大家都不想看到調整措施後影響到市民健康。