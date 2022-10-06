示威日被搜出頭盔面罩　2男女辯稱行山　官：難以信服

一對年輕情侶涉嫌在2019年10月1日，攜手參與沙田區的示威衝突，因而被控暴動罪。他們否認控罪受審，今日(6日)在區院雙雙被裁定罪名成立。法官謝沈智慧直斥2名被告的解釋屬天方夜譚，形容當時現場猶如戰場，烽煙四起煙霧彌漫，被告卻聲稱不知道發生何事，說法實在荒謬及違反常理。

2名被告依次為謝浩綸(22歲，學生)及熊詩婷(20歲，女，學生)。他們被控於2019年10月1日，在沙田正街與獅子山隧道公路的交界處附近參與暴動。控方案情指，警方展開驅散行動期間，見到2人牽着手逃跑，其後他們雙雙被制服。他們當時分別被搜出頭盔、防毒面罩、手袖、手套及眼罩等物品。首被告自辯稱，當日他與次被告到馬鞍山行山，其後到友人住所淋浴更衣，然後準備到沙田一食店做兼職，期間遇到示威。次被告則指，眼罩、手套等裝備是一個穿反光衣的男子給他們。

法官裁決時指，2名被告的說法完全不能相信。首先，首被告聲稱當日前往行山，但當大律師要求他列出所攜物品時，他卻沒有講出清水這一行山必需品。另外，2人對於穿反光衣男子分別給了他們什麼裝備的說法有分歧。再者，2人承認出發前已知有示威，而當時有大批人士在馬路聚集，公路沒有車行駛，現場滿布雜物，火堆發出的濃煙高聳入雲，2人供稱不知道發生何事，更走進暴動核心範圍，實在令人難以信服。考慮到兩人的裝備、被捕位置、逃走後的反應，裁定2人參與暴動罪成。

案件編號：DCCC 632/2021