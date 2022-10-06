逾2000涉塌樹投訴積壓　8成拖足3個月未跟進　申訴署展開調查

全港的樹木眾多，分布甚廣。近年樹木倒塌事件頻生，危及市民生命安全。申訴專員趙慧賢今日(6日)宣布展開主動調查，審研政府如何處理有關政府土地上樹木的投訴。2019年至2021年期間，1823每年接獲逾20,000宗有關樹木的投訴，當中涉及部門權責爭議的個案每年平均約800宗。在上述有爭議的個案中，每年有數十宗需時超過3個月才完成跟進。另一方面，資料顯示，截至今年3月，有超過2,000宗積壓的樹木投訴，當中百分之80延誤90日或以上。過去5年，公署亦接獲約120宗與樹木管理相關的投訴。東方傳媒機構(下稱「東方」)早已獻出藍圖治策，籲政府能早日改善陋弊，惟當局未予正視，致塌樹意外繼續接連發生。

趙慧賢表示部分樹木投訴的處理時間冗長。若有問題的樹木未獲適時處理，可引致環境衞生滋擾甚至構成公共安全隱患。因此，署方決定展開主動調查，審研政府如何處理有關政府土地上樹木的投訴，包括發展局轄下的樹木辦協調及督導各部門處理樹木投訴的工作是否足夠及有效，以及現時各部門就樹木管理的分工是否清晰，以便在有需要時向政府提出改善建議。

規劃不周種下禍根，東方為此獻出「路邊樹木種植理想藍圖」，倡議馬路與行人路旁的植物栽種分多排，即使樹木倒下，亦不會傷及路人，塌樹亦不阻交通。藍圖建議馬路種植樹木時共分多排，距離道路最遠的一行，如與路邊相距6米，便應種植只生長至5米高的大樹，故當樹倒下，塌樹與道路仍有一米距離，不會壓到行人或車輛。中間的一行應種植高兩米的矮小灌木，不會阻礙行車視線之餘，亦避免樹木塌下時對道路構成危機。最靠近道路的一行，則以小花及草皮點綴，以收美化環境之效。