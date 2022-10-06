12茶客今早聚首一枱　酒樓盼再辦千人宴　籲放寬勿再「擠牙膏」

新冠疫情趨向風土病，政府放寬防疫卻是姍姍來遲，「擠牙膏」式的做法亦未能令整個社會受惠。由今日(6日)開始實施的新安排，包括餐飲處所每枱人數上限放寬至12人；宴會人數放寬至240人；酒吧、夜店每枱人數上限則放寬至6人，惟出席宴會及到酒吧前，仍需要做快測。東網記者今早到酒樓視察，不少市民相約三五知己飲早茶，亦有人特意用盡人數上限坐滿一枱，惟酒樓負責人指過往的千人宴會場面難復見，現階段僅助生意提升最多3成，盼政府大刀闊斧再放寬，助業界真正復常。

旺角一間酒樓裡茶客眾多，黃先生相約12位舊同事及好友聚首一枱，剛好用盡今日才放寬的每枱人數上限，他坦言「齊腳」很開心，形容政府願意放寬是好事，日後會多相約親朋出來茶聚，「大約一個禮拜一次，大家見下面好開心。」身穿球衣的易先生則相約3名好友飲茶，他認為放寬措施也是好事，相信會有更多人出行，但他就指好友都需要工作，未必會短時間出遊，被問及會否相約更多朋友出來，他就幽記者一默，「冇咁多朋友，最好嘅朋友都約曬嚟喇！」

除放寬每枱人數上限外，宴會人數也同日放寬至240人，惟參與者除了必須合符疫苗通行證要求外，也要進行快測。酒樓今早就有市民舉辦生日宴，壽星在好友齊聲共唱生日歌下歡度生辰，惟眾人都戴了口罩，難見壽星笑容。新增快測的繁文縟節、令人懊惱，倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠坦言，每枱食客人數上限鬆綁是好事，惟新增的措施未有放寬，始終造成一點影響，盼政府能夠考慮取消快測等新措施，期望一個月後生意會增長兩至三成。他又指，宴會上限放寬至240人遠遠不夠，坦言過往舉辦千人宴會相當普遍，如今最多只可以擺20圍，對於酒樓生意是會有幫助，目前亦收到訂單，惟要真正復常，只盼政府大刀闊斧再放寬上限，讓酒樓真正回到從前的熱鬧。