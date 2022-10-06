突擊覆檢荃灣及沙田2大廈　共揪26人未強檢12人遭罰1萬元

荃灣愉景新城11座及沙田駿景園5座早前被納入強制檢測名單，環境及生態局與環境保護署今日(6日)聯同荃灣警區和衞生署人員，由上午約8時半至11時半期間，在愉景新城11座進行執法行動，期間共檢查約271名居民的檢測報告，當中24人違反強制檢測公告，當局已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指定期間內接受檢測，並向其中11人發出1萬港元定額罰款通知書。

康樂及文化事務署今日聯同沙田警區和衞生署人員，由上午約8時至11時期間，在駿景園5座進行執法行動，期間共檢查約198名居民的檢測報告，當中2人違反強制檢測公告，當局已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指定期間內接受檢測，並向其中1人發出1萬港元定額罰款通知書。

根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告，涉事大廈居民被要求出示期限內，曾接受病毒檢測的結果電話短訊或相關證明，確認他們是否已按有關要求進行檢測。任何人士違反強制檢測公告，可被處定額罰款1萬港元，並發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款5萬港元及監禁6個月。