建築工人餐廳叫口號引發3人混戰　認打鬥罪判罰款

建築工人光顧茶餐廳，因不滿無侍應幫他落單，在餐廳內高呼反修例口號，引起鄰座五旬食客不滿，2人爭執後動武，食客的妻子亦加入打鬥。事件最終報警處理，事後3人同被控1項在公眾地方打鬥罪。涉案夫婦早前已獲准各自簽1000港元守行為12個月。而建築工人今日（6日）在西九龍裁判法院再訊時亦承認控罪，被判罰款1000港元。

案情指，今天認罪的47歲被告吳偉雄與鄰座夫婦盧紹聲（50歲）及陳燕珊（49歲）互不認識。2022年3月3日，被告光顧石籬購物中心的銀龍冰室，因為無侍應招待他，於是大叫反修例口號。盧不滿被告的滋擾行為，徒手推被告的肩膀，被告隨後把盧推倒在枱面，並拳打盧的頭部2次，陳見狀即上前多次擊打被告頭部和背部。警員到場拘捕3人，被告解釋因自衞才還手打盧，盧解釋因被告叫反修例口號才打他，陳則指她擔心丈夫受傷才出手。

控方透露，被告過去有7次案底，其中2次同暴力有關。辯方求情指，該2次與暴力相關的案底都發生在20多年前，又指案發時，被告在茶餐廳等了將近10分鐘都無侍應招待，一時生氣及想要博取關注，才呼喊反修例口號。

案件編號：WKCC 2979/2022