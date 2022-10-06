童樂居虐童案區院提訊　21被告准保釋　押明年1月10日再訊

《東網》早前率先獨家報道，香港保護兒童會轄下「童樂居」的多名職員涉嫌虐待嬰幼兒案，至今共34名女職員被起訴及提堂。繼早前有3人案件已轉介區域法院，今天（6日）再多21名被告、分8案在區院提訊。控方申請將8案合併處理，有律師代表的6名被告均表示反對合併，其中2人更申請將她們的案件分拆出來獨立處理，而另外13名申請法律援助及2名打算聘請私人律師的被告則保留意向。法官高勁修將8案一併押後至明年1月10日再訊，屆時將聽取控辯雙方就合併事宜作法律爭議陳詞。21名被告准以原有條件繼續保釋候訊。

8案共21人現被控共222項控罪。被告趙詠茜（44歲）及黃潔瑩（23歲）共被控65項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，其中趙詠茜面對54項控罪，涉及逾26名受害兒童。被告卓凱欣（23歲）、莊嘉宜（25歲）、李晓儀（25歲）、趙運紅（28歲），被控共62項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。被告鄧月媛（50歲）、李慧心（50歲）、鄭淑貞（59歲）、梁曉彤（27歲）、梁善儀（51歲）、關佩華（49歲）及陳信興（57歲），被控共15項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。被告楊淑儀（33歲）、伍家穎（45歲）、郭愛萍（28歲），須面對共40項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。被告鄧美欣（25歲）及周靈芝（28歲），被控共21項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。被告馮凱琍（25歲）被控12項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪；被告陳綺雯（49歲）被控5項罪名；盧敏兒（53歲）則被控2項罪名。

梁曉彤及關佩華的代表律師申請將她們的案件分拆，獨立成2案處理，律師指2人分別只涉及1項控罪，相信可以很快完成審訊。至於申請法援等候批准的被告大部分均要與法援署商討分擔費用問題，法官提醒，若法援署最後不代表各被告，她們須盡快自行聘請律師。

案件編號：DCCC 846-853/2022