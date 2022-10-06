施政報告兩周後出爐　聯會促重啟發展商優惠地價參建居屋

房屋政策為香港發展的重中之重，本屆政府的第一份《施政報告》即將出爐，多個團體紛紛表達對解決房屋問題的期望。公屋聯會今日(6日)發表對《施政報告》房屋及土地政策的期望，並提出政府應重啟及優化私人參建居屋、切實執行土地供應專責小組提出的8個土地優先選項、制定青年住屋政策，及制定公營房屋單位限制呎數等。對於早前曾擔心政府在「百日報告」推出的房屋政策只是「舊酒新瓶」，議員梁文廣認為政府需要將以往提出的多項房屋政策整合重推，否則只會「散修修」，但強調目前仍持觀望態度。

公屋聯會主席文裕明表示，私人參建居屋除參考過去的「私人參建」模式，亦可改為以「房屋社會企業」方式，讓私人發展商與香港房屋協會一樣獲得優惠地價發展建屋，以新概念來提供私人單位，相信可增加供應，同時提供不同類型、設計的單位供市民選購。而在擔保方面，文認為並非只有政府可作擔保，私人參建居屋可由市場及金融界對發展商作出監管及支援。聯會亦建議房協重推乙類出租屋邨，以協助超過公屋入息限額的人士透過乙類屋邨上樓。

至於制定青年住屋政策，公屋聯會認為位於大埔寶鄉街的青年宿舍於2011/12年《施政報告》公布至今，要到2020年才有首個項目落成，惟出租單位乏善可陳，遠未能回應青年住屋的期望。聯會認為助青年上樓不應只單從買樓角度考慮，而是包括租屋、置業措施一併研究，例如再重推類似2010年提出的「置安心計劃」，以「先租後買」形式協助青年上樓，雖然「置安心計劃」當年遭到中止，但聯會希望政府可通過優化「置安心計劃」為年輕人提供上樓階梯，或是建成新的青年宿舍後，一半可作出租用途、另一半可作置業用途。