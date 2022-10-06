逼幼子手淫案　前警員猥褻等罪成判囚4年

前警員被指要求年幼兒子齊齊看YouTube色情影片自瀆，甚至直播與妻行房，翌日問兒子「我雄唔雄武？」因而被控10項控罪。案件於上月在高院開審後，該前警員被陪審團裁定2項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為及2項煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪罪成。高院原訟庭法官李運騰今日(6日)決定判處被告監禁4年。法官痛斥被告作為父親不單無以身作則，更無恥地做出令人作嘔的行為，並荼毒兒子，不單自甘墮落，更影響了兒子與他人的交際能力。

現年47歲的被告以英文代號「FSL」代表，所有涉案控罪發生的時間為2016年至2018年，被告被裁定罪成的控罪均在他於屯門的寓所發生。控方指，被告在2019年11月被革職，翌年遭褫奪退休福利。裁定罪成的4項控罪涉及2次事件，包括被告在家播片要求Ｘ除褲手淫；以及X拒絕手淫時被告取出藤條作勢打他。至於罪名不成立的控罪則涉及另外2次事件，分別指控被告以刀威嚇逼X自慰，及在澳門酒店房發生之事件。被告除本案外，還牽涉2宗在區院審理的刑事案件。其中1宗被告面對32項有關不誠實意圖的控罪，被告擬承認其中25項控罪。另1宗則是虐兒罪，牽涉另1名兒童。

據審訊時播放X的錄影會面，他就讀小一時，被告跟他說：「如果返學攰攰哋，可以衝去廁所除褲自己搞生殖器，會精神啲」。到小五，被告更從YouTube找色情片段給他看，期間被告「插隻手指落去（陰莖）轉圈」，然後叫他「一齊做吖，好舒服好開心㗎」。此後，被告幾乎每周也播片要求齊齊自慰，X試過拒絕，被告即持藤條作勢打他，最終X有按被告意思自瀆。Ｘ續指，被告亦曾要他看「真人示範」，向他直播父母性交過程。X坦言覺得被告行為「好猥瑣」。

案件編號：HCCC 251/2021