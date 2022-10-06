運輸業經營困難　環保署延4期柴油車資助1年

環保署延長歐盟4期商業柴油車更換新車資助一年。環境保護署今日（6日）公布，鑑於目前的經濟狀況，運輸業界經營困難，部分於2007年首次登記的歐盟4期柴油商業車輛車主或未能於今年12月31日的原定申領資助的截止日期前完成申請程序，決定將申請資助的截止日期會延長一年，至明年12月31日。

環保署提醒車主，他們仍須符合資助計劃所訂定的其他申請資格及完成所有必須程序，並於新截止日期或之前提交申請，方可獲批資助。而根據《空氣污染管制（空氣污染物排放）（受管制車輛）規例》，政府將於今年後停止為2007年首次登記的歐盟4期柴油商業車輛發出或續發車輛牌照。車主在該日後須向環保署申請豁免，以延遲車輛的淘汰限期，以續領車輛牌照。

為改善路邊空氣質素，環保署於2020年推出特惠資助計劃，以期在2027年底前分階段淘汰現有約4萬輛歐盟四期柴油商業車輛，例如柴油貨車、非專利巴士。合資格車主須在計劃推行期內，將其車輛拆毀，並到運輸署取消車輛登記，以及在取消登記後3個月內申請特惠資助。