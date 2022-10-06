和生圍襲擊案　6男子涉自稱三合會傷人等罪提堂

多名男子本周一（3日）在落馬洲和生圍一空地以手和鐵棍襲擊4名男子，其後部分人逃去。警方接報到場，截獲5名可疑男子，經調查後拘捕他們，並於1天後拘捕多1名涉案者。案件共6人被捕，其中5名被告共同面對1項參與非法集結罪、1項傷人罪、1項聲稱是三合會社團的成員罪及3項襲擊致造成身體傷害罪，另1被告則被控1項串謀參與非法集結罪。案件今天（6日）於粉嶺裁判法院首次提堂，6名被告暫毋須答辯，控方反對各被告保釋，辯方則有保釋申請。署理主任裁判官黃士翔將案件押後至11月30日，以待進一步調查，包括基因及化驗報告，並准各被告以5至10萬港元保釋，期間不得離港、交出旅遊證件、不得直接或間接接觸控方證人、不得進入和生圍及每天到警署報到。

6名男被告分別為曾嘉濠（27歲、運輸工人），黎金城（32歲、無業），梁念祖（25歲、地盤工人），李偉賢（30歲、商人），丘志強（31歲、售貨員）及黎偉權（45歲、私人司機）。控罪指，首5名被告被控於2022年10月3日，在香港新界落馬洲青山公路米埔段和生圍4-5號外參與非法集結；及聲稱是和勝和三合會社團的成員；及非法及惡意傷害男子W；及襲擊男子X、Y及Z，因而對他們造成身體傷害。黎則被控於同日同地串謀參與非法集結。

庭上控方透露被告黎偉權曾致電要求5名被告到場 ，5名被告到場後以壘球棒為武器，向他人施襲。辯方則透露對被告身份有爭議，且指被告沒有自稱和勝和，5名被告到場只是協助黎搬走大石頭，因其行車出入口被阻，但遭到多名村民阻止。

案件編號：FLCC 1329/2022