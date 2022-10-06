養和採用數碼滴液PCR化驗技術　4年監測逾百白血病患者病情　

血癌為本港十大致命癌症之一，而在不同血癌類別中，急性骨髓性白血病可在數周甚至數日內惡化，病人在化療或標靶治療後仍須密切追蹤變異基因的變化，以監察體內是否仍殘留可致癌症復發的微量癌細胞，並判斷是否需移植骨髓。而「數碼滴液聚合酶鏈式反應測試」(ddPCR)，靈敏度及解析度較傳統PCR檢測方法高100倍。養和醫院2018年起利用相關技術，為118名白血病患者監測病情變化。養和醫院臨床病理科及分子病理科主任馬紹鈞表示，未來冀將技術擴展到肝癌、乳癌及前列腺癌等固體癌症，現時進度樂觀。

醫院綜合腫瘤科中心主任梁憲孫解釋，白血病患者接受治療後，體內仍可能殘留微量癌細胞（MRD），導致相關患者出現復發並令治療失敗，而傳統顯微鏡檢測方法靈敏性及準確度不夠高，醫生無法掌握病人是否已經完全康復，ddPCR的靈敏度及解析度則較傳統PCR檢測方法高100倍，讓醫生可更細緻掌握殘存微量癌細胞的數據，有助監測化療或標靶藥的效用或及早偵測復發徵兆。

養和醫院2018年引入相關技術，因應患者體內變異基因的種類，為患者度身設計檢測試劑、制訂個人化治療，以準確追蹤及鎖定其罕見突變基因，至今已為118名白血病患者監測病情變化，當中曾發現慢性骨髓性白血病患者對標靶藥有抗藥性，及時轉藥後在半年後已達深度緩解。