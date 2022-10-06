偏離圖則致工人遭金屬擊斃　承建商遭罰款40萬元

屋宇署表示，一名承建商因進行建築地盤的挖掘與側向承托工程時嚴重偏離屋宇署批准的圖則，及以危險方式進行有關工程，違反《建築物條例》(第123章)，上周在東區裁判法院被定罪及判罰款共40萬港元。

案發於2020年4月27日、跑馬地一個建築工地發生的致命意外。一名工人在工地操作挖掘機清理建築物料時，被墮下的一條金屬支撐擊中，其後不治。屋宇署調查發現，有關金屬支撐屬挖掘與側向承托工程的一部分，但沒有被妥善焊接，以及該工程的施工程序與批准圖則不符。

負責有關挖掘與側向承托工程的承建商，進行該工程時嚴重偏離屋宇署批准的圖則，以及工程進行方式相當可能導致人身受傷或財產損毀的危險，違反《建築物條例》第 40(2A)(b) 和第40(2B)(b) 條。屋宇署遂於去年四月對承建商提出檢控。承建商於9月30日被定罪，因嚴重偏離批准圖則所示工程，違反《條例》第 40(2A)(b)條，被判罰款25萬元；及以危險方式進行工程，違反《條例》第40(2B)(b) 條，被判罰款15萬元。