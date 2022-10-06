機師不足2500人　工會批國泰航空未為復常做好準備

入境檢疫政策放寬下，往來香港的航線正逐步復飛。惟因管理不善而在全球最佳航空公司排名節節下跌的國泰航空，今（6日）再被點名批評未準備好全面恢復營運。代表大多數國泰機師的香港航空機組人員協會指，目前國泰機師不足2,500人，較兩年前大裁員前4,000人少近4成，指國泰資深機師離職人數創是歷來最嚴重，人手不足加上培訓短缺下，未能滿足旅遊市場復甦後的需求。

協會主席Paul Weatherilt指，國泰機師離職潮源於2020年10月的大裁員，離職機師中，不少人擁有數十年經驗，形容「這班機師正以前所未有的速度辭職，令航空公司未來運作留下極大空缺」。他又指，國泰當時裁員後要求機師簽署新合約，無情地縮減薪酬及福利，觸發機師對管理層的不滿。協會引述有機師稱，國泰做法顯然無與員工共度時艱，反將疫情當成是永欠減薪的機會，結果令情況適得其反，惹來更多損失，並直接影響香港航空樞紐地位。

Paul Weatherilt形容，永久削減機師的薪酬及福利，是「國泰歷來代價最高的管理失誤之一」。整體而言，人手不足導致航班不足，將對港人帶來不便，航機需求高企下票價繼續上漲。為重建香港作為國際航空樞紐地位，國泰當下須留住現有機師，並重新招募已離職的機師。協會又指出，培訓機師新血需時，很難走捷徑，惟現時培訓時間已大幅縮減，遠少於疫情前水平，擔心國泰培訓質素及商業壓力會有直接衝突。