東網獨家報道食環署招聘疑通水　廉署今控8首席小販管理主任

東網2019年獨家報道食物環境衞生署招聘疑有考官「通水」，連累逾2,000名應徵者面試要重考。就此，廉政公署今日(6日)落案起訴1名現任及7名時任食環署首席小販管理主任公職人員行為失當，涉嫌在「2019年助理小販管理主任招聘」中，未有遵從政府公務員聘任政策而優待36名應徵者。8人同被控一項串謀公職人員行為失當，已獲准保釋，以待下周一(10日)在東區裁判法院應訊。

8名被告年齡介乎59歲至64歲，分別為署理首席小販管理主任羅世華，及7名首席小販管理主任李達釗、戴焯輝、易錦添、麥偉忠、鄧永平、黃偉雄及陳江松。除黃偉雄外，其餘7人案發後已相繼退休。

控罪指，8名被告涉嫌2019年7月11日至8月20日期間，一起與他人串謀，使各被告及招聘的其他遴選小組成員，身為公職人員在擔任公職期間，或在與擔任公職有關的情況下，無合理辯解或理由，故意作出失當行為。被告涉嫌在他們之間傳閱某些將會出席遴選面試的應徵者的面試時間表，使他們得以優待該等應徵者，未有完全遵從政府的公務員聘任政策。廉署調查發現，有應徵者或其親友把他們的面試時間表轉發予食環署人員，包括上述被告，共36名應徵者涉嫌獲優待，而部分應徵者的遴選面試分數疑獲上調。