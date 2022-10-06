銅鑼灣3間食肆屢違例　遭食環署即日起停牌14天

位於銅鑼灣的食肆「創意廚房」、「泰滋美」及「唐記」，因非法擴展營業範圍，屢犯法不改，違反《食物業規例》，因而被食環署署長暫時吊銷牌照14天，由今日(6日)起至19日須暫停營業。發言人提醒食物業處所持牌人必須遵守《食物業規例》，否則牌照可能被暫時吊銷或取消。

食環署發言人表示，「創意廚房」及「泰滋美」經營者因上述違例事項，各於今年4月及8月兩次被法庭定罪，分別共罰款3,500港元及11,000港元。而「唐記」經營者因上述違例事項，今年6月及8月兩次被法庭定罪，共罰款1萬港元。署方亦根據違例記分制記下3個持牌人各30分，3間店鋪因此須停牌14天。

「創意廚房」及「泰滋美」的持牌人亦因相同違例事項，各於去年5月及9月兩次被法庭定罪，分別共罰款8,500港元及7,700港元，因而被記下30分，兩間店鋪去年11月期間被暫時吊銷牌照7天。而「唐記」持牌人亦因相同違例事項，去年6月及10月兩次被法庭定罪，共罰款6,600港元，因而被記下30分，店鋪去年12月期間被暫時吊銷牌照7天。