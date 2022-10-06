印傭受虐2年　向前僱主夫婦索償逾93萬港元

中年夫婦在2010年開始，以熱熨斗燙面、單車鏈鞭打及鎅刀鎅手等毒招虐待家中印傭長達2年，2013年經審訊後，被裁定8項與襲擊相關罪名成立，其中妻子被判入獄5年半，丈夫則入獄3年3個月，他們提上訴也被駁回。受虐印傭於2016年民事入稟區院向兩夫婦索償，由於夫婦在刑事案罪成，加上他們均未提出抗辯，故法庭早前已分別裁定他們敗訴並需賠償，但金額尚未評定，區院今（6日）就此開庭處理。印傭代表大律師指，賠償額應定於約93.1萬港元，聆案官聽取陳詞後，押後至12月15日作判決。

原告是Kartika Puspitasari，被告是戴志偉及區玉珊。2名被告今日沒有到庭，亦沒有委派律師出席。原告代表大律師陳詞時指，原告在2012年10月接受檢查，證實她身上有45條新舊疤痕。而原告在受僱2年期間，長時間遭受持續虐打，令她有嚴重心理創傷，及後更被診斷患創傷後壓力症。由於創傷嚴重，故精神科專科醫生認為合理病假是3年。另外，原告在這2年間不斷工作，沒有放假，又遭2名被告施虐，損害自尊心，因此要求加重性賠償。大律師續指，另一宗涉及外傭Erwiana遭僱主羅允彤虐待一案，歷時約7個月，而本案施虐時間長達2年，形容情況更嚴重。計及工作損失、將來醫療費用等，原告要求2名被告賠償約93.1萬港元，同時要被告支付訟費。

根據印傭在刑事審訊時的證供指，2010年10月至2012年10月期間，2名被告先後在大埔太湖花園和泰亨豪園的住所，用熱熨斗燙傷事主面及手臂、用鎅刀鎅事主手及腹、以鞋及單車鏈等施襲，女被告又曾從後推事主，令她的頭撞向水龍頭致傷，被告並多次用繩索綑綁事主。事主在2012年10月9日逃走求助同鄉，並於2日後報警。

案件編號：DCPI 1891/2016