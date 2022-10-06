場地狂派1336萬遮袋　綠領行動：5年僅跌3%

雨傘膠袋既不實用又不環保，惟無論私人物業或政府場所都有濫派情況。環團綠領行動最新調查發現，本港仍有76%的物業會派發雨傘膠袋，涉量達1,336萬個，較2017年的約 1,382萬個微跌3.34%，濫派情況仍然嚴重，而國際社會已立法規管禁止使用即棄塑膠，惟本港仍毫無寸進，環保署草擬《促進環保責任(雜項修訂)條例草案》，最快今年下半年提交立法會審議，惟仍未有時間表。綠領行動促政府立法禁止派發包括雨傘膠袋等即棄塑膠，配合物業管理公司以多個方式取締雨傘膠袋，從根本解決問題。

綠領行動在今年7月至8月正值雨季期間到全港各區共130個物業調查，當中包括103個私人物業，涉及商場、商場及商業大廈兩用，以及商業大廈三種物業，以及27個政府或公營機構轄下物業處所，包括政府的文康設施或場地、疫苗接種中心等，實地觀察使用雨傘膠袋及雨傘除水機等替代措施的情況。調查發現約76%場所提供雨傘膠袋，在調查的103個私人物業裏，有約91%派發雨傘膠袋；政府或公營機構轄下場地的派發率約19%，較2017年調查減53%，改以雨傘除水機等替代措施，惟私人物業僅下跌6%。

調查亦發現57%場所有使用雨傘除水機，惟僅29個物業設有雨傘膠袋回收箱。有78%物業都會採用雲石類表面光滑的材料作地面，卻忽略防滑工作。即使物業管理公司已在地面加鋪疏水地蓆或地氈、放置吹風機等，地面已經不太濕滑，但仍然如常派發雨傘膠袋。有商業大廈在大堂共鋪設了25塊地氈，幾乎覆蓋整個大堂，但仍然設置兩部雨傘膠袋機。在6個派出最多膠袋的物業當中，「派膠榜」首位商場半句鐘內狂派229個雨傘膠袋；有物管公司職員更主動向訪客派發雨傘膠袋，甚至「硬塞」予拒絕取用的訪客。

綠領行動高級公共事務主任蕭頴妍稱，政府應盡快設訂立法時間表，禁止派發雨傘膠袋。物管亦要給予員工清晰指引，不應主動派發雨傘膠袋，並協助訪客使用除水機，以及將除水機擺放在當眼及順着人流方向位置。市民應養成環保的生活習慣，進入場所前把雨傘上過多的雨水稍為弄乾，以及考慮自備雨傘套或重用膠袋。