荃灣非法集結罪成　2女被告判囚11個月　其中1人須加監8個月

2019年8月25日荃灣一帶有遊行示威，7名青年被控在當日參與非法集結、管有攻擊性武器及襲警等罪，其中2人早前承認面對的控罪，分別被判囚8至10個月。其餘3男2女不認罪受審，早前被裁定全部罪名成立。2名女被告今日（6日）在西九龍裁判法院各被判囚11個月。其中一人為涉及中文大學「二號橋」案的中大學生符凱晴，她原本就上述案件至少須服刑至2024年12月才獲釋。基於刑期的總體性原則，裁判官判她須就本案加監8個月。

5名被告為運輸工人何卓軒（24歲）、大學生符凱晴（23歲）、教師郭芷晴（22歲）、無業男子張家榮（26歲）及調酒師李㑊橉（29歲）。他們同被控1項法非集結罪，控罪指他們於2019年8月25日在荃灣楊屋道，與其他身份不詳的人士參與非法集結。符凱晴另被控管有1個雷射裝置及1罐噴漆。何卓軒另被控襲擊1名警員。何、張及李因為懲教署的防疫措施而未能出庭應訊，他們的判刑一同押後至10月19日再作處理。

辯方先指，符就求情方面沒有任何指示，故只能針對案情作陳詞，稱無證據顯示符有實質使用涉案雷射筆。至於郭的求情，辯方指她是一名幼稚園教師，有志幫助有特殊學習需要的幼童，原定於上月開始香港大學幼兒教育的學士銜接課程，但因被定罪而打斷計劃，並指控方有延誤檢控2年之嫌，打擊被告的更生進展。裁判官判刑時指，雖無證據顯示被告涉使用磚塊、汽油彈，以至極端暴力，但不能忽視案件正值社會事件此起彼落之時。惟控方公允地認同有延誤檢控成份，可作減刑因素，最終判處2人各囚11個月。

案件編號：WKCC 3717/2021