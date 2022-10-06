女文員涉藏噴漆等脫非法用途罪　控方求覆核被駁回

女文員被指在2019年11月在銅鑼灣時代廣場地下管有雷射筆、防毒面具及黑色噴漆等物品，因而被控管有攻擊性武器及管有物品意圖損壞財產2罪，經審訊後被裁定罪名不成立，控方早前申請覆核裁決。裁判官崔美霞今（6日）午在九龍城法院駁回控方申請，維持原判。

答辯人衞紫盈（31歲）早前被控於2019年11月10日在銅鑼灣時代廣場地下管有1支雷射筆；及於同日同地管有2個打火機、1支黑色噴漆、2支士巴拿及1個灰剷，意圖在無合法辯解的情況下使用上述物品，以損壞屬於另一人的財產。

控方就「管有物品意圖損壞財產」罪名不成立申請覆核。裁判官今裁決時，指控方倚賴警員證供，即時代廣場有示威活動和附近街道傳來示威口號，以及答辯人當時攜有物品，可以在需要時使用，控方認為環境證供足以達致無可抗拒的推論。不過裁判官指，現場片段沒有拍攝到時代廣場內有示威，警員雖然聽到有口號聲，但叫口號者的具體位置不明，而且答辯人被截查時並非與其他黑衣人在一起，雖然她攜有面罩，但面罩上有圖案，若用來遮掩面容，實有內在不可能性，即使有可疑，但不代表答辯人必然會犯罪。裁判官認為在多項不確定因素下，透過環境證供作出的推論並不穩妥，故駁回控方申請，維持罪名不成立的原判。

案件編號：ESCC 2521/2019