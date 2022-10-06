確診個案輕微回升　今增4318人染疫　多6患者死亡

本港新冠疫情漸趨穩定，不過今日(6日)確診個案較前5天有回升，上升至4,000多宗的水平。衞生署衞生防護中心公布，今增4,318宗確診，包括3,993宗本地病例，以及325宗輸入個案。醫管局則新增6宗確診病人在公立醫院離世，死者分別為4男2女，年齡介乎82至91歲，當中2人來自院舍；疫苗接種方面，有1名死者無打針資料，4人已打3針、1人已打2針。第5波截至目前累計9,987名新冠死者。

院舍方面，新增3間院舍出現個案；涉及1間安老院舍及2間殘疾院舍，包括上水桃園護老院、新界屯門康恩園及屯門新生精神康復會悅和居，3間院舍共有8名院友染疫，故有12名院友列為密切接觸者，需要接受檢疫。學校方面，共有459間學校呈報共729宗個案，涉及630名學生及99名職員；個案分別來自90間幼稚園幼兒中心、183間小學、177間中學、及9間特殊學校。另外，有6間學校因疑涉及傳播，涉疫班別要停課一周。

輸入個案當中，189宗為機場檢測確診、95宗為第1至3日確診、40宗為第4至7日確診、1宗為檢疫中心驗出確診。BA.4或5的變種株個案持續有升勢，根據衞生署公共衞生化驗服務處於上月27日至本月3日收到的樣本中，懷疑是Omicron變種病毒株BA.2.12.1及BA.4或BA.5亞系的樣本，7天移動平均比例分別佔約2.6%及92.9%。