政Whats噏：港防疫限制多又繁　黃傑龍被外國朋友問到唔識答

為回應邁向復常嘅社會聲音，本港嘅入境檢疫要求由上月尾放寬至「0+3」，亦同時取消檢疫酒店。但防疫限制依然繁瑣。繼桌球好手傅家俊尋日(5日)要花近一個鐘頭向一眾來港參賽嘅海外選手解釋「安心出行」嘅使用方法後，餐飲業行業培訓諮詢委員會主席黃傑龍今日(6日)亦喺社交平台貼文，話向外國朋友簡述疫下訪港需遵守事項，結果愈講愈長篇，對方聽到唔耐煩之餘，仲反問點解要咁做？搞到佢當場語塞。

話說黃傑龍日前透過網絡同一位外國朋友傾談，期間提及嚟到香港，避免罰款5000港元所必須注意嘅事項。佢先由簡稱「599」，即政府根據《預防及控制疾病條例》嘅相關條例背景講起，當提到「表列處所」呢個概念，如街市、超市、桑拿浴室、美容院、食肆、酒吧等，佢就發覺難以三言兩語簡單交代，畢竟貼上安心出行二維碼嘅地方，都唔一定屬於表列處所㗎！當然亦要講埋，邊度要戴口罩，邊度就唔使咁囉！

當講到疫苗通行證，佢就話有主動同被動查核嘅分別，仲會按唔同年齡層而有唔同嘅要求，異常複雜，唔用圖表實在難以清楚表達。佢又嘗試解釋公眾地方嘅4人限聚令，但食肆內反而可以一枱有8或12人，而一張枱嘅人數限制去到酒吧又唔同，當講到餐枱上面有食物就可以除口罩，企起身就要帶返個口罩嘅時候，佢話睇見對方一臉索然嘅表情，就知佢冇心機聽。

佢話本港疫情由第1波至第5波，由無疫苗到有疫苗，因應唔同情況嘅防疫措施不斷推出，即使本地人都覺得複雜，更何況係海外人士呢？佢話香港既然要邁向復常，向外國人交代本港防疫措施嘅篇幅就唔可以超過半頁紙，否則就唔好旨意海外遊客會對香港有興趣，所以佢建議醫務衞生局簡化近3年來嘅防疫要求同限制，只保留較關鍵嘅措施就夠。