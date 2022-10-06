經濟無起色　邵家輝指零售業前景不樂觀　料結業潮陸續有來

疫下百業蕭條，各行各業都出現倒閉潮。批發及零售界議員邵家輝直言，現時本港銷售、零售業情況「實際情況非常不樂觀」，在消費券加持下，9月有個別行業零售額仍下跌20%，相信商店結業「陸續有來」，呼籲政府加快復常，並盡快與國外通關認為現時要「面對現實」。

政府8月派發第2階段首期電子消費券，惟未能催旺市道，零售表現遜預期。邵家輝承應對本地零售情況「不樂觀」，估計零售表現下跌，與市民消費氣氛以及意欲低落有關，指現時防疫措施下到晚上大部分處所都關閉，市民外出意欲低，措施對香港經濟有影響。他期望政府能盡快復業並放寬限制，促進本地復常。對於現時有公司倒閉，他認為「不會是單一事件，相信繼續有」。

他指現時業界普遍希望和國外通關，雖然過去外地消費當中，國內旅客佔8成，惟過去經歷本地「清零」80多天仍未能與內地通關，反映通關主動權不在香港身上要取決於內地。現時香港每日仍有數千宗確診個案，再要求優先與內地通關，後與國外通關是「不切實際」，與其如此不如盡快與國外通關，先取2成的生意額。