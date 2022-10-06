男子刀刺何君堯囚9年　官指意圖重傷拒受理減刑上訴

議員何君堯2019年11月在元朗擺街站時，被31歲男子董栢輝用刀刺傷胸口，何的保鏢亦被刺傷。董承認蓄意傷人及傷人2罪，去年被判入獄9年。他認為刑罰過重提出上訴，高院上訴庭於上月開庭後，法官潘敏琦駁回董的上訴許可申請，今（6日）頒下判詞解釋裁決理由。法官認同原審法官指何君堯沒受到嚴重傷害只屬幸運，上訴人的目的確是要何嚴重受傷，故即使何的傷勢不嚴重亦不代表可採立較低量刑起點。

本案上訴人董栢輝蓄意傷人及傷人2罪，不過他只就襲擊何君堯的蓄意傷人罪申請刑期上訴。上訴方指何所受的傷勢不是十分嚴重，長遠心理影響亦輕微，原審法官把本案歸類為同類案例的最高刑期類別，並以監禁12年作量刑起點屬過重。不過法官於判詞指正如原審法官指，上訴人是有預謀且細心策劃犯案，並準備了2把刀，只是何躲開了其可致命攻擊才幸運地沒有受到嚴重傷害。法官指法庭不能單就事主傷勢輕重作判刑考慮，並認為上訴人的刑期上訴並無可爭辯的地方，駁回上訴許可申請。

本案案情顯示，2019年11月6日早上，何君堯於屯門湖翠路的行人路為區議會選舉擺街站，上訴人手持花束，聲稱是何的支持者並要求合照。上訴人稱要拿手機，卻突然從袋中掏出一把刀鋒長20厘米的利刀刺向何胸口，並大叫「殺死何君堯」。其後多人合力制服上訴人，何的保鏢張英才於制服上訴人期間，遭上訴人以刀割傷胸口及左前臂。

案件編號：CACC 231/2021