流感高峰期殺到　高風險群組接種率下跌　醫學會憂雙疫夾擊

冬季流感高峰期將至，政府今(6日)起推出季節性流感疫苗接種計劃。醫學會表示，去年兒童、長者及高風險群組的流感疫苗打針率較前年下降6%，認為社交距離措施放寬下會增加感染風險，一旦雙重感染新冠及流感，住院及死亡風險急增逾2.35倍；加上隨着全球新冠防疫措施逐步走向復常，學會憂慮會爆發流感疫情，令雙疫夾擊本港，呼籲高風險人士盡早接種流感疫苗，及早築起免疫屏障。

本身是家庭醫生的醫學會會長鄭志文表示，觀察到市民對流感鬆懈，很多人將新冠與流感比較，以為新冠嚴重得多。他解釋，在新冠疫情爆發之前，本港每年冬季流感死亡已達400宗，逾20宗兒童嚴重個案需進入深切治療部。另外，市民接種多針新冠疫苗後，或出現疫苗疲勞及混亂，「打針打到怕」或誤以為兩種疫苗可以互相替代，也影響流感疫苗接種率。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷則表示，歐美出現流感疫情反彈及有伸延趨勢。澳洲今年提早出現流感大爆發，高峰期一般是6至9月，但今年卻於4至5月開始，8月更錄得逾20萬宗確診個案，創下5年新高。個案中，大部分病例都以風險較高的H3N2甲型流感為主，對有長期病患人士的風險更高，更容易導致嚴重流感併發症，增加死亡風險。他相信有關數據有助預測今年北半球冬季的流感嚴重程度。一眾醫生亦即場親身示範接種流感疫苗，希望提醒市民對接種流感針的急切性。