中大28項新科研　本月起亮相三科技展　涵蓋生物醫學等

香港中文大學今日(6日)宣布，本月及下月將先後參與3個科技展覽，期間會展出28項最新科研項目。其中一項為針對建造業高空工作而設的機械人，有助從業員執行不同外牆操作，包括清潔、噴漆和管道安裝等，另項目亦牽涉生物醫學、交易及風險管理等範疇。中大工程學院副院長(外務)黃錦輝表示，期望在本地科技展覽中，積極向大眾推廣大學的最新研究成果，並與業界保持連繫，鼓勵相互交流與合作。

考慮到高空工作一直是建造業工人所面對的重大風險，中大機械與自動化工程學系副教授劉達銘所領導的團隊，成功研發「高樓外牆檢測的線控機械人」，通過自動及精確的檢測傳感器進行機械人檢測，以及透過攝影測量獲取直觀的檢查結果與3D點雲模型，與各種模塊兼容，以執行不同的外牆操作，現正向本地建築公司展開合作。

另外，中大統計學系教授王海嬰所率領的團隊，亦成巧研發一套用於預測交易信號的深度學習模型，利用交易所更新資訊的極短時間間隔來實現實時交易，能提取有用的交易信號及預測股票價格走向，制定投資組合，其預測的準確性和交易的盈利率表現遠勝傳統模型。而中大化學系教授魏濤研發的「新型可注射式支架」，更可用於治療骨質疏鬆性骨缺損，相比現時常用的鈣基骨水泥產品，新物料具備更高的生物降解速率及細胞募集能力，在促進缺損修復的臨床治療效果更為優勝。