5區打擊非法店舖阻街　兩部門發36張「牛肉乾」拘1人

食物環境衞生署今日(6日)表示，當局周一(3日)起連日來在九龍城、深水埗、荃灣、觀塘及元朗展開連串嚴厲執法行動，打擊店舖負責人和其他持份者非法擺放貨物或物品在公眾地方或馬路，以及對行人和車輛的流動造成阻礙的違法行為。其中，食環署在昨日(5日)的行動中，單日發出了36張定額罰款通知書或傳票。

發言人表示，食環署昨日分別在觀塘和深水埗進行的聯合行動中，就在公眾地方造成阻礙和潔淨罪行於上述地區共發出36張定額罰款通知書或傳票，並清除約5.25公噸棄置物。此外，警方亦發出共兩張警告通知書要求物主限時將物品移走，惟未獲遵辦，食環署繼而清除約170公斤相關貨物或物品。行動期間，食環署亦就相關店舖涉嫌在公眾地方無牌販賣並造成阻礙拘控一名人士，及充公8公斤相關的貨物。

食環署與警方今日亦在九龍城和元朗進行聯合行動，本月內會陸續在其他地區聯合執法以加強打擊店舖阻街成效。該署表示，如店舖非法擴展營業範圍並造成通道阻塞，違例人士除會被檢控外，警方亦會要求移走阻礙物，否則食環署便會移除該物品，呼籲店舖守法。