多67地點納入強檢　柴灣及上水已婚警察宿舍上榜

再增67個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(6日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該67個地方的人士，須於明日至後日(7日至8日)期間進行病毒檢測。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.柴灣杏花邨24座

2.九龍灣麗晶花園22座

3.何文田天鑄7座

4.荔枝角美孚新邨3期百老匯街41至43號

5.荔枝角美孚新邨3期百老匯街45至47號

涉及多宗病例的地點如下：

1.筲箕灣興東邨興康樓

2.將軍澳峻瀅II第1座

3.將軍澳日出康城SeaToSky1座

4.將軍澳唐明苑唐富閣

5.慈雲山慈正邨正明樓

6.觀塘安達邨禮達樓

7.柴灣柴灣已婚警察宿舍2座

8.北角栢景臺2座

9.天水圍天盛苑盛賢閣

10.粉嶺雍盛苑雍薈閣

11.沙田碩門邨新碩樓

12.天水圍天富苑寧富閣

13.大埔大元邨泰欣樓A座

14.元朗洪福邨洪昌樓

15.天水圍天慈邨慈屏樓

16.牛頭角樂華南邨輝華樓

17.北角海峯園高峯閣

18.鴨脷洲海怡半島海寧閣

19.牛池灣彩雲一邨紫霄樓

20.紅磡海濱南岸4座

21.香港仔田灣邨田健樓

22.將軍澳翠嶺路48號翠嶺峰

23.洪水橋泉薈2座

24.九龍塘范信達道6號真能閣2座

25.茶果嶺麗港城8座

26.九龍城啟德1號(I)大廈2座

27.觀塘觀塘紀律部隊宿舍2座

28.長沙灣昇悅居8座

29.粉嶺榮福中心1座

30.半山區列堤頓道48號俊傑花園

31.粉嶺祥華邨祥裕樓

32.天水圍天盛苑盛旭閣

33.荃灣麗城花園3期7座

34.上水寶石湖邨紫晶樓

35.天水圍天恒邨恒輝樓

36.沙田沙角邨魚鷹樓

37.鰂魚涌太古城順安閣

38.上水上水已婚警察宿舍2座

39.北角豪廷峯2座

40.將軍澳怡心園4座

41.堅尼地城爹核士街1號裕福大廈

42.西營盤干諾道西180號維港峰

43.葵涌悅麗苑麗華閣

44.元朗朗屏8號5座

45.馬灣珀麗灣29座

46.黃大仙豪苑2座

47.東涌東堤灣畔3座

48.筲箕灣太祥街7號興祥大廈

49.馬鞍山雅景臺4座

50.鰂魚涌栢蕙苑寧栢閣

51.大埔大埔中心1座

52.將軍澳茵怡花園1座

53.將軍澳欣明苑欣蘭閣

54.屯門新屯門中心4座

55.觀塘鯉安苑鯉逸閣

56.粉嶺海聯廣場1座

57.東涌映灣園賞濤軒5座

58.香港仔雅濤閣3座

59.紅磡海濱南岸3座

60.鑽石山宏景花園4座

61.觀塘翠屏南邨翠櫻樓

62.深井碧堤半島3座