埃塞俄比亞運港豆角藏620萬元可卡因　海關拘2外籍女明提堂

香港海機機場科人員於昨日(5日)，在機場空運貨站檢查4箱從非洲埃塞俄比亞來港、報稱新鮮豆角的空運貨物，關員經X光檢查貨物，發現影像有可疑，懷疑藏有違禁品於是打開紙箱作進一步檢查。關員清空紙箱內的豆角後，發現底部有2個夾層，再經深入查驗後，在4個紙箱內起出8塊、共重約6公斤的懷疑可卡因，市值約620萬港元。關員隨即拘捕2名前來提貨的外籍女子，案件轉交海關毒品調查科跟進。

2名疑犯分別31及36歲，均報稱無業，屬朋友關係，她們留港有一段時間。當中31歲疑犯為了1,000港元酬勞協助提貨，36歲疑犯則陪同對方收貨一併被捕。2人已被控以一項販運危險藥物罪名，案件將於明日(7日)到西九龍裁判法院提堂。

海關毒品調查科高級調查主任劉偉倫表示，從案件可見，販毒集團將毒品混於新鮮蔬菜中運入本港，以為海關人員需要盡快查驗新鮮食品而有所鬆懈，其實其策略是完全失敗兼錯誤。因為無論任何貨物，海關皆會高效清關，仔細檢查及配合精準儀器協助執行職務，如該案已成功從源頭打擊、阻止毒品流入本港市面，保障市民安全。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。