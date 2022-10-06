無冷氣夜明舉行　環團目標12萬人參與　料減排440噸二氧化碳

雖然已踏入秋季，但本港天氣持續炎熱，連日維持攝氏30度或以上高溫，相信不少港人家人仍需開冷氣面對酷熱。不過，愈開得多冷氣，全球暖化就愈嚴重，適逢明日(7日)是「香港無冷氣夜」，天文台今晚(6日)在Facebook呼籲大家參與，在明晚室外氣溫低於攝氏27度就唔開冷氣，在可行的情況下為環境出一分力，主辦方今年以12萬人參與為目標，估計當晚可減少排放440噸二氧化碳。

「無冷氣夜」是由環保觸覺主辦、始於2010年的年度全港節能活動，透過鼓勵市民關掉一晚冷氣，喚醒其環保意識，並反思日常生活用電模式，明白節約能源的重要，從而身體力行減少溫室氣體排放，一起對抗全球暖化。香港去年共使用457億度電，而根據政府最新數據，2019年冷氣使用佔總用電量的28%，即約124億度電。

環保觸覺提醒，二氧化碳會造成溫室效應，加劇全球暖化，換言之，若在氣溫稍高時就習慣依賴開冷氣降溫，只會一直令天氣愈來愈熱，形成惡性循環。因此少用冷氣，才是真正有效降溫的方法。