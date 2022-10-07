大專生藝術通識計劃《遇於犬丘》　中山紀念公園演出

活動中的互動裝置，讓參加者和愛犬體驗有聲有畫、活生生的共存空間。

康樂及文化事務署10月28日至30日下午2時至晚上8時45分在中山紀念公園紀念草坪舉行2021/22大專生藝術通識計劃《遇於犬丘》的公眾演出，展示通識計劃學員的學習成果，歡迎市民和愛犬一起享受公共空間的樂趣。

《遇於犬丘》公眾演出由創不同協作主辦，多間大專院校不同學系約30名大專生在過去一年，參與多個工作坊和實地測試，創作出互動裝置和聲音作品。屆時，每日下午2時至5時將擺放互動裝置，包括波波池、滑梯等，讓參加者和愛犬自由參與，實踐有聲有畫、活生生的共存想像。每晚7時15分起舉行扣連裝置的音樂表演，由同學、樂手與舞者一同表演原創音樂，讓參加者和愛犬一起傾聽共存的聲音。10月29日和30日下午更設有分享環節，由愛護動物的團體和朋友主講，藉此傳遞人與動物共存的信息。

歡迎市民帶同愛犬參與，免費入場，先到先得。請預先於網上登記:docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX1xdMY95SLJw4MsP6sK7H3GD3wfnI3R-LAn8aaGuXB_J3aw/viewform。活動結束後，互動裝置將於11月至12月期間在東岸公園第一期、啟德車站廣場及荃灣公園展出。