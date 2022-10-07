熔斷機制酒店檢疫　撤得遲跑輸國際

本港機場淪「死城」，不但因本港的航空公司未能順應市場變化改革，更因港府於年初全球於疫情下復常之際，仍維持嚴格「外防輸入」措施，包括航班熔斷機制，以及酒店檢疫等要求，使航空公司拒回復途經往來本港的航線，嚴厲政策甚至有可能成為本港航運業的催命符。縱使港府於今年5月起相繼取消熔斷機制，但往來本港的客運航班依然低於鄰近城市，尤其本港機場8月客運量是新加坡機場14%﹔亦是日本機場29%。

本港自去年4月起開始個別航線「熔斷機制」，原意是避免在短時間內從個別較高風險地區輸入大量確診個案，但自實施起便引來爭議，不少航班被熔斷，乘客行程受打擾，被批評擾亂航運界運作。雖然機制取消，但仍受累於酒店檢疫、機組人員的檢疫限制下，航空公司未有大幅增加往來本港的航班，客運量亦一蹶不振。

翻查香港國際機場、新加坡樟宜機場，以及日本成田機場資料，樟宜機場於新加坡取消大部分入境檢疫、檢測要求後，今年4月起的往來航班數量逐步攀升，由4月的15,100班機，增至8月的20,400班機，多了5,300班機，增幅達35%。相反，本港同期航班數量僅由10,315班機，增至11,390班，僅多了1,075個班次，跑輸新加坡。而成田機場同期則由12,672班次增至15,241班次，亦多了20%。

客運量方面，單單8月，當時本港剛實施「3+4」下，本港機場該月僅錄得47.9萬出入人次，同期樟宜機場已有332萬出入人次，多本港6倍，而今年3月，樟宜機場的人流已超過100萬出入人次，而當時本港的人次不足10萬。