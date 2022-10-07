東方日報A1：國泰愈做愈燶　累航空樞紐斷送

疫情纏港近3年，受重挫的航空業仍未擺脫陰霾！本港復常進度大幅落後，航班數量久未能增加，歸咎於港府防疫過於嚴苛，至今尚未落實「0+0」入境檢疫，因管理不善而在全球最佳航空公司排名節節下跌的國泰航空，愈做愈燶，同樣難辭其咎，舊人拒食回頭草之餘，又請不到新人。機師工會批評國泰未準備好全面恢復營運，尤其是目前人手嚴重短缺，機師不足2,500人，較兩年前暴跌近四成，斷送本港國際航空樞紐地位。學者亦批評國泰唯利是圖，疫下獲公帑注資救亡，但仍無情裁員，終自食惡果。

由國泰機師組成的香港航空機組人員協會指出，目前國泰機師不足2,500人，較兩年前同期4,000人少近四成，當中不少機師擁有數十年飛行經驗，「這班機師正以前所未有的速度辭職，令航空公司未來運作留下極大空缺。」國泰資深機師離職人數創歷來新高，始於兩年前裁員潮。國泰裁員後要求機師簽新合約，削減薪酬及福利，觸發機師對管理層的不滿。有機師反映，國泰做法顯然是將疫情當成是永久減薪的機會，結果令情況適得其反，惹來更多損失，並直接影響香港航空樞紐地位。

該會主席Paul Weatherilt說，永久削減機師的薪酬及福利，是「國泰歷來代價最高的管理失誤之一」。整體而言，國泰未為復常做足準備，機師人手短缺，導致航線及航班減少，將長期對市民出行造成不便，機位供不應求，帶動票價上漲。

Paul Weatherilt呼籲國泰當下須留住機師，並重新招募已離職的機師，而培訓機師新血需時，很難走捷徑。國泰為求急於招募及培訓數百名機師，已大幅縮減培訓時間，遠少於疫情前水平，他擔憂培訓質素及商業壓力會有直接衝突。

翻查數據，香港國際機場今年8月飛機升降量為11,390架次，較去年同期跌11.3%；機場旅客人數為47.9萬人次，升116.3%。月內，國泰航班數量僅1,795架次，按年少2.7%；整體客量雖按年升87.6%至25.39萬人次，但仍較2019年同期跌91.3%。值得留意的是，本港入境檢疫措施於8月中旬放寬至「3+4」，至9月底調整至「0+3」。國泰計劃今月加開約200對客運航班，並預測年底客運航班運力將回復至疫情前約三分之一水平。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強形容國泰是無良僱主，唯利是圖，疫情下獲政府注資273億元公帑，但不肯與員工共度時艱，以致人才流失，而現時人手不足，可謂自食惡果；短期內聘請新人應急，亦令人擔心航機服務、安全性大不如前。他又認為入境檢疫應短期內放寬至「0+0」，牽頭加快航空業復甦。

國泰表示，自去年夏季重新招聘本地機師起，國泰聯同旗下航空公司已增聘約300名機師，但重建航班運力需時，包括培訓機組及前線人員安排，以及調配飛機重返。國泰又稱，過去兩年目標是盡量保存最多職位，並同時履行航空公司對香港航空樞紐及顧客的責任。國泰相信機師的僱用薪酬條款極具市場競爭力，得以招聘及保留優秀機師，繼續重建航班網絡。

另外，繼英國維珍航空之後，有消息指再有歐美航空公司擬撤出本港，將基地搬到其他亞洲地方，進一步削弱本港國際航空樞紐地位。

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