風災延誤加拿大郵件派遞　香港郵政：服務已恢復正常

香港郵政表示，早前受影響的加拿大郵件派遞服務已恢復正常。

香港郵政宣布，接獲加拿大郵政機關通知，當地早前受颶風影響的郵政編碼地區，相關郵件派遞服務現已恢復正常。

該批受影響的郵政編碼包括B0C 1G0、B0C 1H0、B0C 1K0、B0C 1L0、B0C 1N0、B0C 1R0、B0H 1X0、B0J、B0J 1A0、B0J 2A0、B0J 3B0、B0K、B0L、B0M、B0M 1E0、B0N、B0P 1T0、B1A 1A0、B1A 4X0、B1B 1A0、B1C 1A0、B1E 1A0、B1G 1A0、B1H 1A0、B1H 1Y0、B1J 1B0、B1K 1A7、B1L 1A0、B1N 1L0、B1P 1T0、B1P 5Z0、B1V 2L0、B1W 1A0、B1Y 1B0、B1Y 1E0、B2A 3Y6、B2C 1A0、B2H、B2J、B2N、B2R、B2S、B2T、B2V、B2W、B2X、B2Y、B2Z、B3A、B3B、B3E、B3G、B3H、B3K、B3L、B3M、B3N、B3P、B3R、B3S、B3T、B3V、B3Z、B4C、B4E、B4G、B4H、BEJ、C0A、C0B、C1A、C1B、C1N、E4H 1B0、E8T。

強烈風暴菲奧娜於上月下旬肆虐加拿大東部，風力達颶風級別，吹倒樹木及電線，廣泛地區出現嚴重水浸，有房子被沖進海中，加拿大當局需實施撤離令。香港郵政亦於上月底宣布，寄往加拿大受災地區郵件派遞服務將有延誤。