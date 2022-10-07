土瓜灣重建啟動　兩項目提供2230伙　料2033年竣工

土瓜灣區又再有重建項目。市區重建局今日（7日）宣布啟動「明倫街╱馬頭角道發展計劃」和「土瓜灣道╱馬頭角道發展計劃」。其中「明倫街╱馬頭角道發展計劃」項目地盤面積約1.14萬平方米，「土瓜灣道╱馬頭角道發展計劃」項目地盤面積則約8, 759平方米。兩個項目料可提供共2230伙，預計於2033年竣工。

兩個項目的規劃策略是希望可優化海濱及地區的連結，以建造更暢達的海濱。兩個項目會先騰出足夠地面空間，土瓜灣道的道路會由4線拓展至6線；在靠近土瓜灣避風塘位置會提供20米闊海濱長廊，促進新舊區對接；並會提供最少25米闊的海濱長廊及啟德發展區；並增加共約1500平方米樓面面積的社區設施。

「明倫街╱馬頭角道發展計劃」估計受影響業權約820個業權，估計受影響住戶及商戶分別有約1410個及約100個，完成後料有約1280個住宅單位，預計於2033年完工。而「土瓜灣道╱馬頭角道發展計劃」估計受影響業權約110個業權，估計受影響用戶有約90個，完成後料有約950個住宅單位，預計於2033年完工。