外賣平台調薪機制欠透明　工會擬發起工業行動　促政府介入

外賣平台foodpanda年內已作出多次調薪，變相令從業員收入大減，有工會指接獲多名工友求助，指公司隨意計算單價距離及價格，期間不會向員工作出諮詢，遇上員工投訴，更會以「熄機」作報復，工會斥外賣平台「大石砸死蟹」，外賣員為養家要加長工時，才可維持以往收入，但卻增加外賣員的壓力，增加意外發生。

工友在記者會上指，公司以往為留住員工，曾承諾每張單價不會低於50港元，事實卻反口，現時實況是每張單約只有20港元，根本連最低工資也沒有，公司每次更改薪金，員工都不會知悉，批評欠缺透明度。工友又道出，現時工作時間朝6晚12，每日隨時要工作16小時，早午晚叫餐高峰時間過後，可以3小時都沒有單接，由於長時間工作，擔心精神不足會影響駕駛安全。

服務業總工會自由工作者分會主席王師樂表示，foodpanda今年至少3次作出變相減薪，工會要求外賣平台與外送員之間建立良好的溝通平台，解決雙方問題，王促請政府介入，並對外賣平台公司的引入發牌制度，修補現行法例漏洞，杜絕「假自僱」。議員郭偉強表示，現時外賣平台與外賣員屬於非正式僱傭合約關係，對員工沒有保障，包括醫療、意外賠償，甚至搵食工具遇意外也要自行負責維修等，而行內亦有黑工參與從事外賣員，促部門加強執法外，並會約見勞工處反映，甚至不排除日後發起工業行動，以正視聽。