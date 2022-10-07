外判清潔工轉工被追討10萬元　工會斥僱主藉「假自僱」逃避責任

有工會指近年接獲不少懷疑假自僱工友求助，僱主以「假自僱」聘請員工，涉及不同行業與工種，包括貨車司機、美容師、院舍護理員，甚至有政府外判服務清潔工，有清潔工轉工時竟被前公司追討10萬港元的中介服務費，工會要求建議政府及政府資助服務機構，在招標合約的條款中，加入外判公司必須以僱傭形式招聘外判工，以及將假自僱列為刑事罪行，以保障工友合理權益。

工聯權委主任丘燿誠表示，部分僱主為逃避支付僱員合理權益，借用「假自僱」方式聘請的問題已存在多年，僱主會聲稱僱員是「承包合約」的服務提供者，但「承包合約」所有工作安排及工作工具皆由僱主提供及控制，員工根本是受僱模式工作，但卻不能享有應得的保障。工聯會權委發現這種懷疑假自僱的情況，延伸至政府外判公司及政府資助院舍，情況令人憂慮。

有個案涉及一名政府外判服務檢測中心清潔工友，在轉職至其他公司做清潔工作時，竟被前公司追討10萬港元的中介服務費。原來該間政府服務外判公司，不但要求工友在入職時，簽署「獨立承包商合約」，外判公司更刻意設置電腦鏡頭，要求工友對住鏡頭聲明自己不是僱員，是自僱人士。該工友的合約上，更有一項條款列明，如工友在合約簽訂的一年內，在未得到為該外判公司的介紹下，為其承包對像服務，就需要支付該筆費用，工會認為難以理解及接受。

該工會建議， 政府及政府資助機構，外判服務必須以僱傭合約聘請員工，而政府應盡快全面審視外判制度，對有實際需要的崗位，改為長期聘用；勞工處應檢視現有僱傭條例，是否對「假自僱」有足夠阻嚇；將假自僱列為刑事罪行，現有僱傭條例下，欠年假、欠法定假及無買勞保都為刑事罪行，故如被法庭裁定蓄意制造假自僱合約以圖剝削僱員權益，都應列為刑事罪行；求職者亦應在簽約前留意合約條款，並盡力保留任何書面或電子記錄。