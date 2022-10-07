3警員涉與女童非法性交　被告續准保釋

3名休班男警員涉嫌在不同時段，分別與同一名15歲少女發生性行為，並且拍攝對方的色情照片和影片，最終該名少女向社工求助，並揭發事件。警方接報後經調查，分別落案起訴該3名警員與年齡在16歲以下的兒童非法性交、作出嚴重猥褻行為，以及製作兒童色情物品共10罪。3宗案件今早(7日)一併於沙田裁判法院再訊，3人暫毋須答辯。其中2名被告須於10月18日到區域法院進行答辯，另1人則申請押後案件至12月2日，獲裁判官批准，期間3人續准以原有條件保釋。

3名被告分別為27歲姚燕武、26歲賴子樑，及26歲吳星熠、均報稱是公務員，他們今天沒有律師代表。控罪指，姚於2021年9月30日，煽惑一名15歲女童X，與她或向她做出嚴重猥褻行為。姚另被控於2021年1月1日至2022年2月15日之間的某3天，在荃灣大河道翠園賓館，分別2度向X做出嚴重猥褻行為，即2次口交，以及1次非法性交。

賴被控於2021年12月1日，在沙田源康街帝逸酒店某房，企圖與X非法性交，以及用手機製作包含兒童色情內容的一張圖片及一段影片。吳則被控分別於2021年11月24日及2022年1月17日，在香港與或向X作出嚴重猥褻行為。吳另被控於2021年12月25日，在香港與X非法性交，以及用手機製作包含兒童色情內容的4張圖片。

案件編號：STCC 1810-1812/2022