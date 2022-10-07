「傑斯」尹耀昇判囚32個月　充公487萬犯罪得益　限半年內交款

54歲網台節目主持人「傑斯」尹耀昇涉嫌於2年前在節目中，發表煽動性言論及處理逾1,032萬港元的犯罪得益。他早前承認1項串謀作出具煽動意圖的作為罪和3項洗黑錢罪，今(7日)在區院被判入獄32個月。法官謝沈智慧指，涉案節目上載至YouTube ，流傳極廣，在當時社會氛圍下，被告仍煽惑他人執行私刑、掟汽油彈等，無疑是火上加油，即使《港區國安法》生效後，他仍繼續挑戰法律，形容案情極之嚴重。另外，法官下令充公約487萬港元犯罪得益，限他於6個月內交款，否則加監5年。

尹耀昇被控1項串謀作具意圖煽動行為罪，及5項洗黑錢罪，當中2罪是共同控告他和其助手，即本案女被告利寶麗(51歲，保險從業員)。這2罪獲准存檔法庭，沒有法庭准許不得起訴，女被告當庭釋放。法官判刑時指，尹利用網上平台煽動他人，而當時社會正經歷連串嚴重暴力事件，尹的行為明顯是火上加油，加劇破壞社會安寧和治安的風險。法官續指，尹的節目充斥粗言穢語的謾罵，他持續9個月犯案，並非一時之氣或鹵莽，須予以阻嚇性刑罰，以21個月為煽動罪量刑起點。就洗黑錢罪方面，法官稱牽涉不同公司持有的戶口，架構絕非最簡單，遂以12至20個月為3罪的量刑起點。考慮到他認罪、整體量刑原則，下令4罪部分刑期同期執行，總刑期為32個月監禁。

案情指，尹自2005年以來經營網上頻道「傑斯頻道」，並在其網站自製網上節目「不上頻道」，該頻道亦會被上載到YouTube供公眾免費觀看。2020年2月至11月期間，尹總共39次主持節目，每個節目平均吸引3萬多觀看次數。在他的節目中，他曾要求英、美等國制裁香港主要官員，並要向時任特首林鄭月娥施予「死全家族」程度之教訓，更形容中國共產黨是全世界最邪惡的極權獨裁國家，建議觀眾倣效烏克蘭反抗。另外，尹又宣揚香港獨立，支持台灣自決，支持潛逃台灣的罪犯，更推動「35+初選」。就洗黑錢罪則涉及共8個戶口，包括2名被告的聯名帳戶。戶口自成立後便有原因不明的巨額提存及匯款紀錄，有關犯罪得益的價值約1,032萬港元。

案件編號：DCCC 615/2021