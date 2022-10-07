鐘錶收藏家吳立基漏報646萬元收入逃稅　罪成還押2周後判刑

資深鐘錶收藏及鑒賞專家吳立基涉嫌於2003年至2014年期間，在12份報稅表中漏報其名下公司的營業額，及在3份報稅表中漏報其所持停車位的租金收入，涉及逃稅逾82萬港元。他共被控15項蓄意逃稅罪，他否認全部控罪於區域法院受審，至今天（7日）被裁定全部罪成，還押至10月21日量刑。

被告吳立基（59歲）、報稱商人，共被控15項蓄意意圖逃稅而在根據《稅務條例》須提交的報稅表中漏報原應申報的款項。控罪指，被告於2003年至2014年期間蓄意逃稅，而在2002/03至2013/14課稅年度的12份報稅表中，漏報建基保安工程公司共6,426,823港元的營業額；及於2012年至2014年期間，在2011/12至2013/14課稅年度的3份報稅表中，漏報大埔道爾登豪庭地庫一個停車位的租金收入，涉及租金共40,167港元。辯方於審訊中，主要爭議合約演繹、盈利計算方法及被告的稅務由報稅人員代辦，至於涉及車位方面的稅務，被告則稱不知道車位租金需要報稅等。法官在書面裁決理由中指，考慮證供後，認為相關合約條款不存在被告人所稱的盈利計算方法，亦不信納被告曾就此接納專業意見，認為被告乃蓄意漏報涉案年度的實際營業額。另被告有大專程度學歷，且曾受僱不同範疇，每年均須提交稅表以申報收入，他有學歷也有工作經驗，認為他清楚知道車位租金收入須報稅，卻蓄意隱瞞及意圖漏報車位租金收入，法官直指被告的證供存在矛盾，圖扭曲事實以掩飾真相，最後裁定被告罪成。

辯方求情指被告早於2018年5月已清繳應交的稅項，共逾200萬港元。而被告於鐘錶行業上有地位及受尊重，亦曾引入國際品牌，對本港鐘錶業有所貢獻。辯方續指事件自2013年已纏繞被告，被告因此亦承受不少精神壓力及困擾，希望法庭量刑時加以考慮。

案件編號：DCCC 57/2021